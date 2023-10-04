اتفاق أوروبي-أفريقي-أميركي جنوبي على استضافة مونديال 2030

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الأربعاء، أن الاتحادات الأوروبي والأفريقي والأميركي الجنوبي، اتفقت على ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية.

«فيفا» يعلن عن مستضيف مونديال 2030 العام المقبل

وأوضح «فيفا» في بيان أنه بمجرد التحقق من صحة المعايير الفنية، سيعلن رسمياً عن مستضيف الحدث في العام 2024، وفقًا لما ذكرته وكالة «فرانس برس».

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وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن المباريات التي ستستضيفها أميركا الجنوبية ستكون في إطار الاحتفال بمئوية المونديال الأول في الأوروغواي، ودعا الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتهما لاستضافة كأس العالم المقرر إقامتها عام 2034.