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إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 06:47 مساء
إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب
ميسي يحتفل بهدفه خلال إحدى مباريات فريق إنتر ميامي (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد خيراردو «تاتا» مارتينو مدرب فريق إنتر ميامي الأميركي، أنه لن يخاطر بعودة ليونيل ميسي، الذي يعاني من مشكلات عضلية وغاب عن آخر ثلاث مباريات للفريق الأميركي.

مهمة معقد لإنتر ميامي في غياب ميسي
جاءت تصريحات «تاتا» في مؤتمر صحفي عقب تعادل إنتر ميامي 1-1 على أرضه أمام نيويورك سيتي، وهو ما يزيد من تعقيد إمكانية تأهل الفريق للأدوار الإقصائية بالدوري الأميركي لكرة القدم، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال «تاتا»: «عندما نفسر أن الخطر لا يزال كامنًا، فإن ميسي تم استبعاده من المباراة، لكن لا يمكنني القول اليوم ما إذا كان سيستبعد من مباراة شيكاجو فاير بعد غد».

تأتي تصريحات خيراردو «تاتا» ردًا على تقارير صحفية أكدت أن موسم ميسي انتهى، وأنه لن يشارك مع إنتر ميامي مرة أخرى هذا الموسم بسبب إصابته خلال مباراة منتخب الأرجنتين والإكوادور بتمزق في أربطة الركبة.

وأصر المدرب الأرجنتيني على أنهم سيواصلون تقييم حالة ميسي مباراة تلو الأخرى قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، لكنه نفى استبعاده لبقية الموسم التمهيدي، وأشار إلى أن حالة «البرغوث» تتحسن بشكل مستمر، وأنه تدرب يوم الجمعة الماضي بشكل أفضل، على الرغم من أنه يواصل التدريب على هامش التدريب الجماعي.

وأكد: «أنا مهتم أكثر بأن يكون ميسي في حالة جيدة، وأن يكون جوردي ألبا المصاب أيضًا في صحة جيدة، لكن لسوء الحظ لا يمكننا الاعتماد عليهما في الفترة الأكثر أهمية من الموسم».

وفي ظل تبقي أربع مباريات فقط في المرحلة التمهيدية من البطولة، يحتل فريق إنتر ميامي المركز الثالث عشر في المنطقة الشرقية برصيد 33 نقطة بعدما خاض ثلاثين مباراة، مبتعدًا بأربع نقاط عن مونتريال صاحب المركز التاسع، آخر المراكز التي تؤهل للمراحل الإقصائية، والذي خاض 31 مباراة.

وشدد المدرب على أن فريقه وصل إلى المرحلة الأخيرة من الموسم بالقليل جدًا من القوة والأفراد بسبب «جنون» المباريات التي كان عليهم خوضها في الشهرين الماضيين، الأمر الذي جعلهم يعانون من إرهاق بدني وذهني كبير.

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وأشاد «تاتا» بلاعبيه الذين لم يستسلموا حتى نهاية اللقاء، وتمكنوا من إدراك التعادل أمام نيويورك سيتي، في حين أبدى قلقه بشأن الإكوادوري ليوناردو كامبانا الذي غادر الملعب الليلة الماضية بسبب آلام بدنية.

ومع ذلك، يفكر مارتينو بالفعل في مواجهة شيكاجو فاير والتي في رأيه ستكون حاسمة تمامًا في الصراع على الوصول إلى الأدوار الإقصائية.

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