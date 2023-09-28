تشافي هيرنانديز يحمي لامين يامال بسيناريو ميسي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن مدرب فريق برشلونة تشافي هيرنانديز يتبع استراتيجية خاصة تهدف إلى الحفاظ على اللاعب الصاعد لامين يامال وادخار جهوده للمستقبل.

تشافي يتعمد عدم الدفع بيامال

وقالت جريدة «سبورت» الإسبانية، إن المدرب تشافي هيرنانديز يتعمد عدم مشاركة اللاعب الشاب لامين يامال في مباريات برشلونة حفاظاً عليه.

وأضافت أن تشافي قرر اتباع تطبيق استراتيجية خاصة مع يامال ( 16 عاماً)، حتى لا يتكرر ما حدث مع لاعب الفريق المعار إلى برايتون أنسو فاتي.

وذكرت «سبورت» أن تشافي يتعمد عدم منح لامين يامال عدداً كبيراً من الدقائق في مباريات متتالية بسبب الجانب البدني، لأنه لا يزال في مرحلة النمو، ولا يجب أن يتعرض للإرهاق.

وأشارت إلى أن ميسي في عمر 16 عاماً لم يلعب مع الفريق الأول، لذلك فإن يامال ليس حالة استثنائية ويجب معاملته على هذا النحو، خوفاً من أن يلقى مصير بيدري وفاتي اللذين تعرضاً لإصابات عديدة بعد خوض عدد كبير من المباريات.

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كما نوهت جريدة «سبورت» بأن هناك أيضاً سببا نفسيا لاستراتيجية تشافي هيرنانيز بإراحة يامال حتى يتأقلم اللاعب على وضعه الجديد، لأن التحول إلى رمز لدى جماهير برشلونة في عمر صغيرة يحمل عديد المخاطر، أبرزها الشعور بضغط زائد أو الغرور واكتساب عادات النجوم، عل الرغم من أن اللاعب لا يزال في بداية مسيرته الكروية.