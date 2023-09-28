ميسي يعود للملاعب قبل نهاية الدوري الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني جيراردو مارتينو «تاتا»، أن مواطنه ليونيل ميسي الذي حرمته الإصابة من المشاركة في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة، سيعود للعب قبل نهاية الدوري الأميركي.

لا تفكير في الدفع بميسي في المباريات

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي عقب خسارة فريقه نهائي كأس الولايات المتحدة أمام هيوستن دينامو 2-1، إنه لم يكن من الحكمة أن يلعب ميسي المباراة، ولم يفكر الجهاز الفني في الأمر حتى لأنها مجازفة كبيرة وهو أمر لا يود أحد القيام به، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

أضاف: «بالتأكيد سيلعب ميسي مجددا قبل نهاية الدوري، سنقيم حالته يوما بعد يوم لنحدد الوقت المناسب لعودته دون مخاطرة بالتنسيق مع الجهاز الطبي».

- الإصابة تبعد ميسي وألبا عن مواجهة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي

- ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم

وأصيب ميسي وزميله في الفريق الإسباني جوردي ألبا الأربعاء الماضي في مباراة فريقهما أمام تورونتو ضمن الدوري الأميركي.

تعد هذه المرة الثانية التي يتوج فيها هيوستن دينامو بكأس الولايات المتحدة، بعدما فاز باللقب العام 2018، فيما كان يتطلع إنتر ميامي للتتويج بها للمرة الأولى خاصة في ظل الزخم الزخم الذي يوفره وجود نجم بحجم ليونيل ميسي ضمن صفوف الفريق.