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الإصابة تبعد ميسي وألبا عن مواجهة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 11:56 صباحا
الإصابة تبعد ميسي وألبا عن مواجهة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي
ميسي وألبا خلال مران إنتر ميامي (إكس)
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أكد مدرب فريق إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني خيراردو مارتينو، أنه لا يعتقد أن ليونيل ميسي وجوردي ألبا يعانيان من إصابة عضلية بعدما جرى استبدالهما خلال مباراة الفريق أمام تورونتو بالدوري الأميركي لكرة القدم.

مشاركة ميسي في نهائي كأس أميركا
وعلى الرغم من ذلك فقد اعترف مارتينو عقب المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، وانتهت بفوز إنتر ميامي برباعية نظيفة بأنه لا ينوي الاعتماد على ميسي وألبا في مباراة الفريق المقبلة التي ستقام الأحد المقبل أمام فريق أورلاندو سيتي، مشيرا إلى أن الأولوية بالنسبة له هي لحاقهما بمواجهة هيوستن دينامو في نهائي كأس الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة، وفقا لما قالته وكالة الأنباء الإسبانية.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي: «ميسي وألبا لا يعانيان من إصابات خطيرة. لا أعتقد أنها إصابات عضلية وسنتابع حالتهما يوما بعد يوم».

وأكد: «أنا حذر في التعامل مع مثل هذه الحالات، وبعدما تحدثت معهما لم أعد أشعر بالتشاؤم نفسه الذي انتابني عندما غادرا الملعب. أدرك أنه أمامنا نهائي ولكنهما لن يلعبا بأي شكل من الأشكال إذا كانت حالتهما لا تسمح».

وكشف خيراردو مارتينو أن ميسي يعاني من آلام يتعايش معها منذ فترة، وأوضح أن هذه الآلام ناجمة عن إصابة قديمة تزعجه، لكنه لا يعاني إصابة عضلية، لكن يجب أن تحديد الوضع في الأيام المقبلة.

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وطلب ميسي من مارتينو استبداله في الدقيقة 36 من المباراة بعدما شعر بآلام عضلية ليحل محله الفنلندي روبرت تايلور. وجاء خروج ميسي من الملعب بعد ثلاث دقائق من إصابة جوردي ألبا واستبداله أيضا لمعاناته من مشكلة في الفخذ.

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