الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت جريدة «التايمز» البريطانية تقريراً عن أن عدداً من الحكام الأوروبيين مهددون بالاستبعاد من إدارة المباريات في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم في حال انتقالهم للتحكيم بشكل دائم في الدوري السعودي للمحترفين.

الدوري السعودي خطر على مسيرة الحكام

ونقلت «التايمز» تصريحات عن الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرغ، قال فيها إن الحكام الأوروبيين يجب أن يضعوا ضمن حساباتهم أنهم قد ينهون مسيرتهم مبكراً في حال انتقالهم للعمل بشكل دائم في الدوري السعودي.

وأضاف الذي عمل في السابق رئيسا للجنة الحكام السعودية: «اعتراضي على تفريغ حكام معينين من أوروبا للعمل في السعودية نابع من عدم قدرتي على تخيل أن أحدهم يمكنه التخلي عن العمل في دوري أبطال أوروبا أو بطولة أمم أوروبا أو كأس العالم، إذ إن من يفعل ذلك هم فقط من يكونون في نهاية مسيرتهم».

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وأوضح في التصريحات التي نقلتها «التايمز»: «عملت من قبل في السعودية اعتقاداً مني أنها لن تقف عائقاً أمام ذهابي للتحكيم في كأس العالم أو في أي من البطولات الأوروبية، لكن الاتحادين الدولي والأوروبي أصرا على أن يعاملاني كحكم سعودي، وأنني سأحصل على مكان مستحق لأحد حكام أوروبا في حال اختياري للتحكيم في البطولات الكبرى».