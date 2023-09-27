مارسيليا يتعاقد مع الإيطالي غاتوزو خلفا للإسباني مارسيلينو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه تعاقد مع المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو، ليتولى قيادة فريق الكرة بالنادي.

مهمة شاقة تنتظر غاتوزو

وسيتعين على غاتوزو النهوض بفريق مارسيليا الذي تعرض لخسارة قاسية، الأحد الماضي، أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي. ويحتل مارسيليا المركز الثامن برصيد تسع نقاط، من انتصارين مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة.

وسيتولى غاتوزو (45 عاما) المسؤولية خلفا للإسباني مارسيلينو الذي رحل عن النادي بعد مشكلة مع الجماهير، وفقا لوكالة «رويترز».

ومع رحيل مارسيلينو، عيّن مارسيليا بانشو أباردونادو مدربا موقتا، في حين كان ليون، الذي تخلى بدوره عن مدربه لوران بلان، يبحث عن التعاقد مع غاتوزو، قبل أن يستعين بجهود مواطنه فابيو جروسو.

ترك غاتوزو تدريب فريق فالنسيا الإسباني في يناير الماضي، بعد سبعة أشهر من توليه المسؤولية، بسبب تعثر الفريق، ووجوده فوق منطقة الهبوط.

وسبق لغاتوزو تدريب ناديه السابق ميلان، بالإضافة إلى نابولي الذي رحل عنه في نهاية موسم 2020-2021.

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كما سبق لغاتوزو، أحد الوجوه البارزة في العصر الذهبي لنادي ميلان والمتوج بلقب مونديال 2006 برفقة جروسو، أن درّب «روسونيري» بين العامين 2017 و2019 من دون أي نجاحات تذكر. في حين أن لقبه الوحيد كمدرب حققه مع نابولي، الذي أشرف عليه بين 2019 و2021، بفوزه بكأس إيطاليا العام 2020.

وسيواجه مارسيليا موناكو السبت المقبل، قبل استضافته برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الأوروبي.