غاتوزو يقترب من تدريب مارسيليا الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

أصبح الإيطالي جينارو غاتوزو الأوفر حظًا لتدريب فريق مارسيليا الفرنسي الباحث عن مدرب جديد خلفًا للإسباني مارسيلينو الذي استقال من منصبه بعد اجتماع عاصف مع إدارة النادي الفرنسي ومجموعة من الجماهير الإثنين الماضي.

تقدم المفاوضات بين غاتوزو ومارسيليا

وتتقدم المفاوضات بين مارسيليا وغاتوزو المدرب السابق لكل من ميلان ونابولي الإيطاليين، وفق مصادر مقربة من الملف تأكيدًا لمعلومات نشرتها جريدة «ليكيب» الفرنسية المتخصصة.

وينال غاتوزو (45 عامًا)، رضى الرئيس الإسباني للنادي بابلو لونجوريا، خصوصًا أن المدرب الإيطالي المعروف بطباعه الحادة داخل الملعب، اعتاد على الأندية الكبيرة وعلى الضغوطات، بحسب ما قالت وكالة «فرانس برس».

وأعلن لونجوريا يوم الجمعة الماضي بقاءه في منصبه كرئيس للنادي، وأنه سيقدم شكوى بعد تهديدات تلقاها من بعض قيادات مجموعة الجماهير خلال الاجتماع الذي جمعه معها.

ومع رحيل مارسيلينو، عيّن مارسيليا بانشو أباردونادو مدربًا موقتًا، في حين كان ليون الذي تخلى بدوره عن مدربه لوران بلان يبحث عن التعاقد مع غاتوزو قبل أن يستعين بجهود مواطنه فابيو جروسو.

وفي حال تسلّم غاتوزو المهام الفنية، فيتوجب عليه النهوض بفريق تعرض لخسارة قاسية الأحد الماضي أمام باريس سان جرمان برباعية نظيفة ضمن منافسات المرحلة السادسة، كما يستعد لخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى موناكو بعد غد في المرحلة السابعة. ويحتل مارسيليا المركز الثامن برصيد تسع نقاط من انتصارين مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة.

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وسبق لغاتوزو، أحد الوجوه البارزة في العصر الذهبي لميلان والمتوج بلقب مونديال 2006 برفقة جروسو، أن درّب «روسونيري» بين العامين 2017 و2019 من دون أي نجاحات تذكر، في حين أن لقبه الوحيد كمدرب حققه مع نابولي الذي أشرف عليه بين 2019 و2021، بفوزه بكأس إيطاليا العام 2020.

كما درّب فيورنتينا لفترة قصيرة، قبل أن يغادر إلى إسبانيا للإشراف على تدريب فالنسيا الذي لم يستمر معه سوى لفترة ستة أشهر فقط.