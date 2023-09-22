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تأكد غياب كارباخال عن مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 02:50 مساء
تأكد غياب كارباخال عن مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو
داني كارباخال خلال إحدى مباريات ريال مدريد (أرشيفية: الإنترنت)
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تأكد غياب الإسباني داني كارباخال عن مباراة فريقه ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، المقررة إقامتها بعد غد الأحد، في «ديربي مدريد» بعدما خضع لأشعة رنين مغناطيسي، اليوم الجمعة، أظهرت معاناته من إصابة ستجبره على الابتعاد عن الملاعب.

كارباخال يخضع لعملية تعافٍ
وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الإسبانية في نادي ريال مدريد أن كارباخال سيخضع لعملية تعافٍ، تستهدف عودته بحلول 30 سبتمبر الجاري، حينما يحل «الملكي» ضيفاً على جيرونا في الدوري الإسباني، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وأصيب كارباخال بعد مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد الأحد الماضي، مما جعله يغيب عن مواجهة يونيون برلين في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ولم يصدر ريال مدريد حتى الآن تقريراً طبياً بشأن حالة نجمه الإسباني.

وسيعاني ريال مدريد بالفعل غيابات مؤثرة في صفوفه بمباراة «ديربي مدريد»، حيث يفتقد الفريق لجهود الحارس تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو، للإصابة.

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ويأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، أن يتمكن فينيسيوس جونيور من اللحاق بالمباراة، حيث أكد في مؤتمر صحفي أن هناك احتمالية أن يلحق النجم البرازيلي باللقاء.

ومنذ بداية الموسم، حقق ريال مدريد العلامة الكاملة في الدوري بفوزه في المباريات الخمس التي لعبها، ليعتلي صدارة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين أمام حامل اللقب «برشلونة».

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