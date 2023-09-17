السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة

القاهرة - بوابة الوسط

حطم السويدي أرماند دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة بتسجيله 6.23 متر، خلال نهائيات الدوري الماسي لألعاب القوى الأحد في يوجين الأميركية.

وكان الرقم القياسي بحوزة دوبلانتيس عندما ارتقى على ارتفاع 6.22 متر، في لقاء كليرمون فيران الفرنسي في 25 فبراير الماضي.

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ونجح دوبلانتيس في تحطيم الرقم القياسي في هذا الاختصاص للمرة السابعة في مسيرته، بينها خمس مرات داخل قاعة ومرتان في الهواء الطلق، بحسب وكالة «فرانس برس».