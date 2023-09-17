  • Alwasat News
Atwasat

السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 11:24 مساء
السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة
السويدي أرماند دوبلانتيس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حطم السويدي أرماند دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة بتسجيله 6.23 متر، خلال نهائيات الدوري الماسي لألعاب القوى الأحد في يوجين الأميركية.

وكان الرقم القياسي بحوزة دوبلانتيس عندما ارتقى على ارتفاع 6.22 متر، في لقاء كليرمون فيران الفرنسي في 25 فبراير الماضي.

- السويدي دوبلانتيس يحقق أفضل رقم تاريخي في القفز بالزانة بالهواء الطلق

ونجح دوبلانتيس في تحطيم الرقم القياسي في هذا الاختصاص للمرة السابعة في مسيرته، بينها خمس مرات داخل قاعة ومرتان في الهواء الطلق، بحسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - سيول درنة والفساد السياسي والمالي في ليبيا

كاريكاتير خيري - سيول درنة والفساد السياسي والمالي في ليبيا
رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى درنة (صور)

رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى...
تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»

تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي

بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي
الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي

الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي
«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث

«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث
أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم

أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا

بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة

بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة
كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة

مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة
عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين

عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين
«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار
الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»

الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين

تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في ...
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين

الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982

الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
أتلتيكو مدريد يسقط ضحية بثلاثية نظيفة أمام فالنسيا في «الليغا»
أتلتيكو مدريد يسقط ضحية بثلاثية نظيفة أمام فالنسيا في «الليغا»
مانشستر سيتي يحقق فوزه الخامس تواليًا في «البريميرليغ» بعودة غوارديولا
مانشستر سيتي يحقق فوزه الخامس تواليًا في «البريميرليغ» بعودة ...
ساينس أول المنطلقين وغياب فيرستابن عن العشرة الأوائل في جائزة سنغافورة الكبرى لـ«فورمولا 1»
ساينس أول المنطلقين وغياب فيرستابن عن العشرة الأوائل في جائزة ...
لايبزيغ يشدد الخناق على ثنائي صدارة الدوري الألماني
لايبزيغ يشدد الخناق على ثنائي صدارة الدوري الألماني
سائق فيراري الإسباني ساينس يحرز جائزة سنغافورة لـ«فورمولا 1»
سائق فيراري الإسباني ساينس يحرز جائزة سنغافورة لـ«فورمولا 1»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام ......
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة...
شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا
شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ......
الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف رائع
الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. ......
روبياليس يُقرر الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد «فضيحة القبلة»
روبياليس يُقرر الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة ......
المزيد
السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة
السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز ......
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 ......
هايدنهايم يحقق أول فوز بين كبار الدوري الألماني على حساب فيردر بريمن
هايدنهايم يحقق أول فوز بين كبار الدوري الألماني على حساب ......
سائق فيراري الإسباني ساينس يحرز جائزة سنغافورة لـ«فورمولا 1»
سائق فيراري الإسباني ساينس يحرز جائزة سنغافورة لـ«فورمولا 1»...
لايبزيغ يشدد الخناق على ثنائي صدارة الدوري الألماني
لايبزيغ يشدد الخناق على ثنائي صدارة الدوري الألماني...
المزيد