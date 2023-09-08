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صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 12:57 مساء
صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)
لاعب كندي يسقط على الأرض مصابا خلال مباراة اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 (حساب الاتحاد الدولي لكرة لسلة على فيسبوك)
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تأهل المنتخب الصربي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة السلة، بعد تغلبه على نظيره الكندي في مباراة الدور نصف النهائي، التي أقيمت اليوم الجمعة في العاصمة الفلبينية مانيلا، منهيا المباراة لمصلحته 95-86.

صربيا تنتظر الفائز من أميركا وألمانيا
سيواجه المنتخب الصربي، الذي لا يزال يبحث عن اللقب للمرة الأولى في تاريخه منذ انفراط عقد يوغوسلافيا، حاملة اللقب خمس مرات، الفائز بين الولايات المتحدة وألمانيا اللذين سيتواجهان لاحقا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وستقام المباراة النهائية بعد غد الأحد، علماً بأن صربيا سبق أن خسرت نهائي كأس العالم لكرة السلة في العام 2014 أمام الولايات المتحدة.

 

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