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ألمانيا تهزم لاتفيا وتواجه أميركا في نصف نهائي مونديال السلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 06:17 مساء
ألمانيا تهزم لاتفيا وتواجه أميركا في نصف نهائي مونديال السلة
صراع بين لاعبي ألمانيا ولاتفيا خلال مباراة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 (حساب بطولة العالم على فيسبوك)
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واصل المنتخب الألماني انطلاقته الرائعة في بطولة كأس العالم لكرة السلة، وتمكن من التأهل إلى نصف النهائي بفوزه الثمين 81-79 على نظيره اللاتفي، اليوم الأربعاء، في دور الثمانية للبطولة، المقامة حالياً في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

انتهاء مغامرة لاتفيا بمونديال السلة
أنهى المنتخب الألماني مغامرة نظيره اللاتفي في البطولة، ليحجز مقعده في نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2002، وللمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بمونديال السلة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقاد اللاعب دينيس شرودر المنتخب الألماني إلى الفوز الصعب على لاتفيا، الذي حقق مفاجأة كبيرة ببلوغ دور الثمانية في أول مشاركة له بمونديال السلة.

وضرب المنتخب الألماني بقيادة المدرب جوردون هيربرت موعداً في نصف النهائي بعد غد الجمعة مع المنتخب الأميركي المرشح الأول للفوز بلقب مونديال السلة.

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وخلال مباراة اليوم كان فرانز فاجنر العائد من الإصابة أفضل المسجلين في صفوف ألمانيا برصيد 16 نقطة، فيما عانى شرودر في المباراة ولم يسجل أي نقطة في الشوط الأول.

ولا يزال المنتخب الألماني الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة في مونديال السلة الحالي.

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