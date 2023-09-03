الإيراني الوحيد في «إن بي إيه» حدادي يعتزل دوليًا بعد خسارة بلاده في مونديال السلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نجم كرة السلة الإيراني حامد حدادي اعتزاله اللعب دوليًا في سن الـ38 عامًا، وذلك عقب خروج منتخب بلاده خالي الوفاض في كأس العالم المقامة في الفيليبين واليابان وإندونيسيا.



وقرر لاعب الارتكاز الفارع الطول (2.18 م) والإيراني الوحيد الذي خاض غمار دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» حيث لعب لمدة 5 مواسم، أن يضع حدًا لمسيرته الدولية في المونديال الحالي حيث منيت بلاده بخمس هزائم تواليًا، آخرها أمام لبنان السبت في جاكرتا لتتحطم آماله بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حسب «فرانس برس».

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