الإيراني الوحيد في «إن بي إيه» حدادي يعتزل دوليًا بعد خسارة بلاده في مونديال السلة

أعلن نجم كرة السلة الإيراني حامد حدادي اعتزاله اللعب دوليًا في سن الـ38 عامًا، وذلك عقب خروج منتخب بلاده خالي الوفاض في كأس العالم المقامة في الفيليبين واليابان وإندونيسيا.
وقرر لاعب الارتكاز الفارع الطول (2.18 م) والإيراني الوحيد الذي خاض غمار دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» حيث لعب لمدة 5 مواسم، أن يضع حدًا لمسيرته الدولية في المونديال الحالي حيث منيت بلاده بخمس هزائم تواليًا، آخرها أمام لبنان السبت في جاكرتا لتتحطم آماله بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حسب «فرانس برس».
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وفي وداع مؤثر كرّم لاعبو منتخب الأرز حدادي الذي سبق له أن دافع عن ألوان نادي الشانفيل اللبناني العام 2019. ولعب حدادي 27 دقيقة أمام لبنان وسجل 14 نقطة، علمًا بأن رصيده الإجمالي في آخر مشاركة مونديالية له بلغ 40 نقطة.
حدادي: لقد أحببت المنتخب الوطني وكرة السلة
وقال حدادي، حسب ما نقلت عنه وكالة «إرنا» للأنباء «لقد أحببت المنتخب الوطني وكرة السلة، ولكن في يوم من الأيام عليك أن تغادر، لقد كان قرارًا صعبًا للغاية وترددت حتى اللحظة الأخيرة».
ويحظى حدادي بشعبية كبيرة في إيران حيث دافع عن قميص بلاده في المحافل الدولية لأكثر من 20 عامًا، وكان اللاعب الأخير في الملاعب من الجيل الذهبي الذي وضع كرة السلة الإيرانية على الخريطة العالمية.
النجم الإيراني يسهم في فوز بلاده بلقبها الآسيوي الأول
في العام 2007، أسهم في فوز إيران بلقبها الآسيوي الأول ليضيف لقبين العامين 2009 و2013، علمًا بأنه اختُير أفضل لاعب في البطولة 4 مرات (2007 و2009 و2013 و2017). وبين العامين 2008 و2013 شارك في أكثر من 150 مباراة في الدوري الأميركي مع فريقي ممفيس غريزليز وفينيكس صنز. يلعب منذ العام 2020 مع نادي سيشوان بلو وايلز الصيني.
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