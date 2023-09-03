إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ودعت إسبانيا حاملة اللقب منافسات كأس العالم لكرة السلة، بعد خسارتها 85-88 أمام كندا التي تأهلت إلى دور الثمانية، فيما تلقت الولايات المتحدة الأميركية أول هزيمة في مشوارها في البطولة بسقوطها بنتيجة 104-110 أمام ليتوانيا اليوم الأحد.

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وأحرز شاي جيلغيوس-ألكسندر، لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر المنافس في دوري المحترفين الأميركي، ثلاثين نقطة وهو أكبر عدد من النقاط للاعب كندي في مباراة واحدة منذ مونديال 1994.

وأهدر أليكس أبرينس رمية ثلاثية لإسبانيا في اللحظات الأخيرة ليفقد منتخب بلاده اللقب الذي أحرزه في كأس العالم لكرة السلة 2019، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي مباراة أخرى لم تكن هزيمة أميركا مؤثرة على بلوغها دور الثمانية لكأس العالم لكرة السلة برفقة ليتوانيا.

وأنهت ليتوانيا الشوط الأول متقدمة 54-37 قبل أن تنجح أميركا في تقليص الفارق بعد الاستراحة لكن هذا لم يكن كافيًا.

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وأحرز سبعة لاعبين عشر نقاط على الأقل في صفوف ليتوانيا في مقدمتهم فايداس كارينيابوكاس برصيد 15 نقطة، بينما كان أنتوني إدواردز الأكثر تسجيلًا في صفوف أميركا وله 35 نقطة.

وينطلق دور الثمانية بعد غدٍ الثلاثاء، حيث تلعب ليتوانيا ضد صربيا، وإيطاليا أمام أميركا، كما تلعب ألمانيا ضد لاتفيا وسلوفينيا ضد كندا.