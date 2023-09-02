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صعود سلة لبنان ومصر إلى الملحق المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 07:28 مساء
صعود سلة لبنان ومصر إلى الملحق المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» (صور)
صراع بين لاعبي مصر ونيوزيلندا في مباراة اليوم 2 سبتمبر 2023 (حساب الاتحاد المصري لكرة السلة على فيسبوك)
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تأهل المنتخبان اللبناني والمصري، اليوم السبت، إلى الملحق المؤهل لمسابقة كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

سلة لبنان تحقق الفوز الثاني
جاء التأهل عقب فوز منتخب لبنان على إيران 81-73، وخسارة منتخب مصر أمام نيوزيلندا 86-88، في مباريات تحديد المراكز من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين في بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة في كل من الفلبين وإندونيسيا واليابان، فيما فشل المنتخب الأردني في الخروج بفوز واحد من مونديال السلة بخسارته أمام نظيره المكسيكي 80-93، وفقًا لـ«يورو نيوز».

وفي جاكرتا، لم يخرج منتخب لبنان خالي الوفاض من بطولة كأس العالم لكرة السلة، وتمكن من التأهل إلى ملحق دورة الألعاب الأولمبية الذي سيقام العام المقبل، بعدما انتزعت اليابان بطاقة التأهل المباشرة عن قارة آسيا بفوزها الثالث في مونديال السلة على الرأس الأخضر 80-71.

يعد فوز منتخب لبنان على إيران هو الثاني له في بطولة كأس العالم لكرة السلة بعدما سبق أن هزم منتخب كوت ديفوار، فاحتل ثاني أفضل مركز آسيوي خلف اليابان في الترتيب النهائي.

وتمكن علي حيدر من تسجيل أعلى النقاط لمنتخب لبنان مسجلًا عشرين نقطة مع أربع متابعات، وأضاف وائل عرقجي 19 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة وسيرجيو الدرويش 11 نقطة.

سلة مصر تخسر وتتأهل
وفي مباراة ثانية، ضمن المنتخب المصري لكرة السلة أن يكون ثاني أفضل منتخب أفريقي، وبالتالي المشاركة في الملحق العام المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية، بعد خسارة كوت ديفوار أمام فرنسا 77-87، والرأس الأخضر أمام اليابان 71-80، ما سمح لليابان برفع رصيدها إلى ثماني نقاط من ثلاثة انتصارات في خمس مباريات، حاسمة بذلك بطاقة آسيا الوحيدة المؤهلة مباشرة الى باريس 2024.

ويغادر منتخب مصر كأس العالم لكرة السلة بانتصارين بالمجمل، أحدهما على الأردن 85-69 في مباراتها الأولى في هذه المجموعة.

وخاض المنتخب المصري اليوم مباراة مثيرة أمام منتخب نيوزيلندا أقيم في مانيلا، بدأه «الفراعنة» بإنهاء الربع الأول لصالحهم 25-22 قبل أن يتراجع أداؤهم في الربع الثاني الذي خسروه بفارق 15 نقطة 10-25.

-(فيديو) الأردن يسقط أمام اليونان.. وأميركا تفوز على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة السلة
غدا.. مونديال السلة ينطلق بطموحات أميركية وأوروبية كبيرة

وبعد لقاء تعادل خلاله الفريقان تسع مرات وتبادلا التقدم عشر مرات، ووصل فيه الفارق لصالح نيوزيلندا حتى 14 نقطة، فيما كان أكبر فارق لمصر خمس نقاط، خرج منتخب نيوزيلندا بانتصاره الثاني من أصل خمس مباريات خاضها في النهائيات وذلك بفضل جهود أيزاياه ليافا وفين ديلايني بشكل خاص؛ إذ سجل كل منهما 27 نقطة.

سلة الأردن خمس مباريات بلا فوز
من ناحية أخرى لم ينجح المنتخب الأردني في الخروج من بطولة كأس العالم لكرة السلة بفوز واحد بسقوطه أمام المكسيك 93-80، فتلقى خسارته الخامسة من خمس مباريات.

وتمكن غابريال خيرون من تسجيل أعلى النقاط للمكسيك بـ21 نقطة، وأضاف بول ستول 17 نقطة، وأحرز للمنتخب الأردني نجمه الأميركي الأصل رونداي جيفرسون 26 نقطة مع ثماني متابعات وعشر تمريرات حاسمة، وأحمد الدويري 15 نقطة مع 9 متابعات.

تأهل تاريخي لسلة جنوب السودان
وضمن منتخب جنوب السودان مشاركة تاريخية في الألعاب الأولمبية بحسمه البطاقة الأفريقية المؤهلة مباشرة بفوزه الكبير على أنغولا 101-78 في مانيلا.

وبتحقيقه فوزه الثاني في المجموعة الثالثة عشرة والثالث عمومًا في كأس العالم لكرة السلة، أصبح منتخب جنوب السودان أفضل منتخبات القارة السمراء أمام منتخب مصر.

وسيطر منتخب جنوب السودان الذي يخوض أيضًا غمار مونديال كرة السلة لأول مرة، تمامًا على مباراته مع أنغولا منذ الربع الأول الذي أنهاه متقدمًا 30-16، في طريقه لحسم اللقاء بفارق 23 نقطة بفضل تألق كارليك جونز بشكل خاص؛ إذ سجل 26 نقطة مع سبع متابعات و15 تمريرة حاسمة، فيما ساهم ماريال شايوك بـ18 نقطة ونونوي أوموت بـ17.

وإلى جانب فرنسا المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ضمن منتخب أستراليا أيضًا تأهله عن أوقيانيا، إلى جانب جنوب السودان واليابان.

لاعبو منتخب جنوب السودان يحتفلون بالفوز والتأهل التاريخي (حساب الاتحاد الدولي لكرة السلة على فيسبوك)
لاعبو منتخب جنوب السودان يحتفلون بالفوز والتأهل التاريخي (حساب الاتحاد الدولي لكرة السلة على فيسبوك)
جانب من احتفال منتخب اليابان بالفوز (حساب الاتحاد الدولي لكرة السلة على فيسبوك)
جانب من احتفال منتخب اليابان بالفوز (حساب الاتحاد الدولي لكرة السلة على فيسبوك)
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