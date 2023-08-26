(فيديو) الأردن يسقط أمام اليونان.. وأميركا تفوز على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

خسر منتخب الأردن 71ـ 92 أمام نظيره اليوناني في افتتاح مشواره في المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة السلة اليوم السبت.

سلة اليونان تتفوق منذ البداية

جاء الربع الأول متكافئًا؛ حيث انتهى بتقدم اليونان 19-14 قبل أن يعزز المنتخب الأوروبي تفوقه إلى 46-34 بنهاية الشوط الأول، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

وقدم الأردن أداء رائعًا في الربع الثالث بقيادة روندي جيفرسون ليقلص النتيجة إلى 66-61 لمصلحة منتخب اليونان، لكن صحوة الأردن انتهت في الربع الأخير؛ إذ اكتفى الفريق بتسجيل 11 نقطة مقابل 27 نقطة لليونان التي يغيب عنها يانيس أنتيتوكومبو لاعب ميلووكي باكس الأمريكي، بينما يشارك شقيقه تاناسي مع المنتخب.

وبنهاية المباراة تصدر جيفرسون قائمة مسجلي الأردن برصيد 24 نقطة، كما أحرز أحمد الدويري 14 نقطة، بينما كان يانوليس لارنتزاكيس الأكثر تسجيلًا في صفوف اليونان وله 19 نقطة.

وفي المجموعة ذاتها، تمكن منتخب الولايات المتحدة الأميركية من تحقيق الفوز على نيوزيلندا 99-72. وتسعى أميركا، التي تتقاسم الرقم القياسي مع يوغوسلافيا بخمسة ألقاب لكل منهما، لاستعادة اللقب الذي خسرته في 2019 عندما ودعت البطولة من دور الثمانية أمام فرنسا.

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وفي المجموعة الثانية، قدم منتخب جنوب السودان أداء رائعًا على الرغم من خسارته بنتيجة 96 ـ 101 أمام بورتوريكو بعد وقت إضافي.

وأنهى منتخب جنوب السودان الشوط الأول متقدمًا 52-42، لكن بورتوريكو أدركت التعادل في نهاية المباراة. وسيطرت بورتوريكو على الوقت الإضافي لتحقق فوزها الأول في البطولة.

وفي المجموعة ذاتها، سحقت صربيا منافستها الصين بنتيجة 105-63، وفاز منتخب إسبانيا حامل اللقب 94-64 على كوت ديفوار، كما تغلب منتخب البرازيل لكرة السلة بنتيجة 100-59 على نظيره الإيراني.

وأنقذ لوكا دونتشيتش منتخب سلوفينيا لكرة السلة من مأزق وقاده للفوز 100-85 على فنزويلا بعد تسجيله 37 نقطة، وانتصرت جورجيا 85-60 على الرأس الأخضر.