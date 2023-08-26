  • Alwasat News
Atwasat

(فيديو) الأردن يسقط أمام اليونان.. وأميركا تفوز على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 08:20 مساء
(فيديو) الأردن يسقط أمام اليونان.. وأميركا تفوز على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة السلة
لوكا دونتشيتش لاعب منتخب سلوفينيا يمرر إحدى الكرات خلال المباراة امام فنزويلا (حساب بطولة العالم على فيسبوك)
alwasat radio

خسر منتخب الأردن 71ـ 92 أمام نظيره اليوناني في افتتاح مشواره في المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة السلة اليوم السبت.

سلة اليونان تتفوق منذ البداية
جاء الربع الأول متكافئًا؛ حيث انتهى بتقدم اليونان 19-14 قبل أن يعزز المنتخب الأوروبي تفوقه إلى 46-34 بنهاية الشوط الأول، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

وقدم الأردن أداء رائعًا في الربع الثالث بقيادة روندي جيفرسون ليقلص النتيجة إلى 66-61 لمصلحة منتخب اليونان، لكن صحوة الأردن انتهت في الربع الأخير؛ إذ اكتفى الفريق بتسجيل 11 نقطة مقابل 27 نقطة لليونان التي يغيب عنها يانيس أنتيتوكومبو لاعب ميلووكي باكس الأمريكي، بينما يشارك شقيقه تاناسي مع المنتخب.

وبنهاية المباراة تصدر جيفرسون قائمة مسجلي الأردن برصيد 24 نقطة، كما أحرز أحمد الدويري 14 نقطة، بينما كان يانوليس لارنتزاكيس الأكثر تسجيلًا في صفوف اليونان وله 19 نقطة.

وفي المجموعة ذاتها، تمكن منتخب الولايات المتحدة الأميركية من تحقيق الفوز على نيوزيلندا 99-72. وتسعى أميركا، التي تتقاسم الرقم القياسي مع يوغوسلافيا بخمسة ألقاب لكل منهما، لاستعادة اللقب الذي خسرته في 2019 عندما ودعت البطولة من دور الثمانية أمام فرنسا.

غدا.. مونديال السلة ينطلق بطموحات أميركية وأوروبية كبيرة
اليوناني يانيس يعلن غيابه عن كأس العالم للسلة لعدم جاهزيته

وفي المجموعة الثانية، قدم منتخب جنوب السودان أداء رائعًا على الرغم من خسارته بنتيجة 96 ـ 101 أمام بورتوريكو بعد وقت إضافي.

وأنهى منتخب جنوب السودان الشوط الأول متقدمًا 52-42، لكن بورتوريكو أدركت التعادل في نهاية المباراة. وسيطرت بورتوريكو على الوقت الإضافي لتحقق فوزها الأول في البطولة.

وفي المجموعة ذاتها، سحقت صربيا منافستها الصين بنتيجة 105-63، وفاز منتخب إسبانيا حامل اللقب 94-64 على كوت ديفوار، كما تغلب منتخب البرازيل لكرة السلة بنتيجة 100-59 على نظيره الإيراني.

وأنقذ لوكا دونتشيتش منتخب سلوفينيا لكرة السلة من مأزق وقاده للفوز 100-85 على فنزويلا بعد تسجيله 37 نقطة، وانتصرت جورجيا 85-60 على الرأس الأخضر.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر «Wtv».. السويحلي يقدم مدربه الجديد في حضور أحدث الصفقات

شاهد عبر «Wtv».. السويحلي يقدم مدربه الجديد في حضور أحدث الصفقات
شاهد.. قراءة علي ارحومة عبر «Wtv» لرباعي ليبيا الأفريقي قبل جولة الإياب

شاهد.. قراءة علي ارحومة عبر «Wtv» لرباعي ليبيا الأفريقي قبل جولة الإياب
لجنة التحقيق الروسية: الفحوص الجينية تؤكد وفاة زعيم «فاغنر»

لجنة التحقيق الروسية: الفحوص الجينية تؤكد وفاة زعيم «فاغنر»
ميسي يسجل مع إنتر ميامي الأميركي ويرفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات

ميسي يسجل مع إنتر ميامي الأميركي ويرفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات
قناة «Wtv» تنقل عبر البث المباشر مواجهتين في دوري الأبطال و«الكونفدرالية»

قناة «Wtv» تنقل عبر البث المباشر مواجهتين في دوري الأبطال و«الكونفدرالية»
كاريكاتير خيري - صراع «الكعكة الصفراء» في النيجر

كاريكاتير خيري - صراع «الكعكة الصفراء» في النيجر
تعديلات جديدة على «سيكويا» و«تندرا» من «تويوتا».. تعرف عليها

تعديلات جديدة على «سيكويا» و«تندرا» من «تويوتا».. تعرف عليها
الممثلة ديان كروغر: بخل الاستوديوهات السبب في إضراب هوليوود

الممثلة ديان كروغر: بخل الاستوديوهات السبب في إضراب هوليوود
بمشاركة 34 دولة.. انطلاق مناورات «النجم الساطع» بمصر في 31 أغسطس

بمشاركة 34 دولة.. انطلاق مناورات «النجم الساطع» بمصر في 31 أغسطس
كاريكاتير خيري - أزمات تهدد الساحل الأفريقي

كاريكاتير خيري - أزمات تهدد الساحل الأفريقي
النيجر.. أنصار الانقلاب يتظاهرون في نيامي بعد قرار طرد سفير فرنسا

النيجر.. أنصار الانقلاب يتظاهرون في نيامي بعد قرار طرد سفير فرنسا
الغابون: إعلان حظر التجول وقطع الإنترنت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية

الغابون: إعلان حظر التجول وقطع الإنترنت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية
(فيديو) الأردن يسقط أمام اليونان.. وأميركا تفوز على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة السلة

(فيديو) الأردن يسقط أمام اليونان.. وأميركا تفوز على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة...
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو

رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو
أرسنال يكتفي بالتعادل مع فولهام.. ومانشستر يونايتد ينجو من مفاجأة نوتنغهام بالدوري الإنجليزي

أرسنال يكتفي بالتعادل مع فولهام.. ومانشستر يونايتد ينجو من مفاجأة نوتنغهام ...
بيلينغهام يسير على خطى رونالدو في ريال مدريد

بيلينغهام يسير على خطى رونالدو في ريال مدريد
«فرانس برس»: بعد مقتل قادتها.. «فاغنر» فكرة لن يتخلى عنها بوتين وهذه حيل روسيا في التعامل معها

«فرانس برس»: بعد مقتل قادتها.. «فاغنر» فكرة لن يتخلى عنها بوتين وهذه حيل روسيا ...
مدير المنتخبات الوطنية الأسبق اليزيدي يقارن بالصور بين حال الكرة الليبية وغامبيا

مدير المنتخبات الوطنية الأسبق اليزيدي يقارن بالصور بين حال الكرة الليبية وغامبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
السويدي دوبلانتيس يحتفظ بذهبية القفز بالزانة في مونديال ألعاب القوى
السويدي دوبلانتيس يحتفظ بذهبية القفز بالزانة في مونديال ألعاب ...
ذهبية 5 آلاف متر عدو للكينية كيبييغون في مونديال ألعاب القوى
ذهبية 5 آلاف متر عدو للكينية كيبييغون في مونديال ألعاب القوى
ثلاثية لنواه لايلز مع إحراز الولايات المتحدة ذهبية التتابع في مونديال ألعاب القوى
ثلاثية لنواه لايلز مع إحراز الولايات المتحدة ذهبية التتابع في ...
ذهبية جديدة للعداءة الأميركية ريتشاردسون في مونديال القوى
ذهبية جديدة للعداءة الأميركية ريتشاردسون في مونديال القوى
سباق الماراثون: الأوغندي كيبلانغات يحرز ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى
سباق الماراثون: الأوغندي كيبلانغات يحرز ذهبية بطولة العالم لألعاب...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا...
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ألقابه في الخليج
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ......
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون يورو
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون......
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع ......
النصر يفوز على الرجاء بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية
النصر يفوز على الرجاء بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي البطولة ......
المزيد
في أول نزالاته أمام والده.. آدم نسيم حميد يفوز بعد دقيقتين وتسع ثوان
في أول نزالاته أمام والده.. آدم نسيم حميد يفوز بعد دقيقتين ......
ديوكوفيتش يعود إلى أميركا بعد غياب إيذانا بمعركة نارية جديدة مع الشاب ألكاراس
ديوكوفيتش يعود إلى أميركا بعد غياب إيذانا بمعركة نارية جديدة......
ميسي يسجل مع إنتر ميامي الأميركي ويرفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات
ميسي يسجل مع إنتر ميامي الأميركي ويرفع رصيده إلى 11 هدفا في ......
سباق الماراثون: الأوغندي كيبلانغات يحرز ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى
سباق الماراثون: الأوغندي كيبلانغات يحرز ذهبية بطولة العالم ......
ذهبية جديدة للعداءة الأميركية ريتشاردسون في مونديال القوى
ذهبية جديدة للعداءة الأميركية ريتشاردسون في مونديال القوى...
المزيد