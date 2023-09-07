ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا كدولة لن تكون حاضرة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس العام 2024، مؤكدا أن العلم الروسي لا يمكن أن يكون موجودا، فيما ترتكب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا.

ماكرون يطالب بحسم مشاركة الرياضيين الروس

وقال ماكرون في تصريحات صحفية نشرتها جريدة «ليكيب» الفرنسية، إن اللجنة الأولمبية الدولية هي المخوّلة باتخاذ قرار حيال مشاركة الرياضيين الروس في الأولمبياد بشكل فردي من عدمها، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العلم الروسي لا يمكن أن يكون موجودا في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 في وقت ترتكب فيه روسيا جرائم حرب.

وفي رده عن سؤال حول احتمال مشاركة رياضيين روس في الدورة الأولمبية بصفة فردية قال ماكرون: «آمل بأن يكون هذا قرارا ضميريا في العالم الأولمبي. ليس على الدولة المضيفة أن تقرر ما يجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تقوم به».

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وأضاف ماكرون: «بالطبع، لا يمكن أن يكون هناك علم روسي في أولمبياد باريس، أعتقد أن هناك إجماعا على ذلك، لأن روسيا كدولة لا مكان لها في وقت ترتكب جرائم حرب وترحّل أطفالا».

وأشار الرئيس الفرنسي: «المسألة الحقيقية التي سيتعين على العالم الأولمبي أن يتخذ قرارا بشأنها هي تلك المتعلقة بهؤلاء الرياضيين الروس الذين كان بعضهم يستعدون طيلة حياتهم، وقد يكونون أيضا ضحايا هذا النظام».