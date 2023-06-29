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التشيك تحظر مشاركة الروس في مسابقاتها الرياضية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 04:10 مساء
التشيك تحظر مشاركة الروس في مسابقاتها الرياضية
تدريب الرياضيين التشيك قبل إحدى البطولات (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الحكومة التشيكية حظر مشاركة الرياضيين الروس في جميع مسابقاتها الوطنية، معللة ذلك بالغزو الروسي لأوكرانيا.

حظر رياضي متبادل
وقالت الحكومة التشيكية في بيان رسمي أصدرته، إنها حظرت مشاركة الرياضيين الذين يمثلون الاتحاد الروسي سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الفرق الرياضية، وذلك في جميع المسابقات والألعاب الرياضية التي يجري تنظيمها على الأراضي التشيكية، بحسب «فرانس برس».

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في المقابل، وبموجب القرار نفسه، فقد تقرر أيضاً منع مشاركة الرياضيين والفرق التي تمثل جمهورية التشيك في المسابقات التي تُقام في روسيا، بناءً على طلب الاتحادات الرياضية التشيكية.

ولم تحدد الحكومة التشيكية ما إذا كان هذا القرار يشمل أيضاً الرياضيين الذين ينتمون إلى دولة بيلاروسيا.

وأعلنت اللجنة الأولمبية التشيكية في وقت سابق هذا العام، أنها ضد مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في أولمبياد 2024 في باريس تحت علم محايد.

وقدمت جمهورية التشيك، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ويبلغ عدد سكانها قرابة 11 مليون نسمة، مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

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