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الاتحاد الدولي لألعاب القوى يتمسك باستبعاد الرياضيين الروس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 07:51 مساء
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يتمسك باستبعاد الرياضيين الروس
شعار الاتحاد الدولي لألعاب القوى. (الإنترنت)
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أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى على قراره باستبعاد الرياضيين الروس من المنافسات الدولية التي تقام بإشرافه «طالما تواصل موسكو غزوها لأوكرانيا».

ورغم ذلك، رفع الاتحاد الحظر المفروض على الرياضيين الروس بسبب «التنشيط الممنهج بإشراف الدولة»، والذي فرضه في العام 2015 بعد تقرير الوكالة العالمية للمنشطات، حسب وكالة «فرانس برس».

ولن يكون لرفع الحظر تأثير كبير لأن جميع الرياضيين الروس والبيلاروس ممنوعون من المشاركة في المنافسات في المستقبل المنظور منذ قيام روسيا بغزو أوكرانيا في فبراير 2022، وهذا القرار لا يتضمن إمكانية مشاركة هؤلاء ولو تحت علم محايد.

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