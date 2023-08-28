شاهد.. مانشيني يصل السعودية استعدادًا لتولي مهمة «الخضر» حتى 2027 (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

وصل المدرب الإيطالي الشهير روبرتو مانشيني، اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض؛ وذلك لبدء مرحلة تاريخية جديدة مع المنتخب السعودي.

- رسميا.. مانشيني مدربا للمنتخب السعودي

ويستعد المدرب الإيطالي مانشيني للتقديم أمام وسائل الإعلام، على أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا، بحضور رئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل.

مانشيني: شرف كبير تدريب السعودية

وأعرب المدرب الإيطالي الشهير روبرتو مانشيني (58 عامًا) عن سعادته بتولّيه منصب المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم «الخضر»، مؤكدًا أنه شرف كبير.

استقالة مفاجئة من تدريب «الآزوري»

وكان مانشيني استقال في منتصف أغسطس الجاري، بشكل مفاجئ، من تدريب المنتخب الإيطالي «الآزوري»، والذي فاز معه بلقب بطولة كأس أمم أوروبا الماضية «يورو 2020».

ويتطلع مانشيني حاليًا إلى تحقيق النجاح في مهمته الجديدة، بعد تولّيه منصب المدير الفني للمنتخب السعودي، بعقدٍ يمتد لـ4 سنوات حتى 2027.

لحظة وصول المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني إلى السعودية. (إنترنت)

لحظة وصول المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني إلى السعودية. (إنترنت)

لحظة وصول المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني إلى السعودية. (إنترنت)