ديوكوفيتش يعود إلى أميركا بعد غياب إيذانا بمعركة نارية جديدة مع الشاب ألكاراس

القاهرة - بوابة الوسط

يعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب بعد غياب، حيث يسعى لتعزيز رصيده القياسي في البطولات الكبرى، وانتزاع صدارة التصنيف العالمي من الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس.

وحُرم النجم البالغ 36 عاماً دخول الولايات المتحدة الأميركية في آخر سنتين، لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كوفيد. وشاهد حامل لقب 23 بطولة كبرى من بعيد ألكاراس يتوّج بلقب العام الماضي، محرزاً أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى، حسب وكالة «فرانس برس».

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منذ ذاك الوقت، بدأت مبارزة نارية بين اللاعبين، حيث شهد نهائي ويمبلدون بينهما خمس مجموعات نارية انتهت لمصلحة الإسباني. وقدّم الثنائي عرضاً رائعاً في نهائي دورة سينسيناتي للماسترز الأسبوع الماضي، عندما أنقذ ديوكوفيتش كرة، لحسم المباراة، قبل أن يفوز 5-7 و7-6 (9-7) و7-6 (7-4) في نحو أربع ساعات.

وبالنسبة لديوكوفيتش، فإن ألكاراس البالغ 20 عاماً هو اللاعب المؤهل لخلافته على قمة الكرة الصفراء.

ديوكوفيتش يعلق على مستقبل ألكاراس ويشبهه بنادال

قال ديوكوفيتش إن مواصفات ألكاراس تذكّره بالإسباني رافايل نادال، الذي يغيب عن فلاشينغ ميدوز، لعدم تعافيه من إصابة في وركه، مضيفا: «في كل كرة أشعر قليلاً بمواجهاتي مع نادال عندما كنا في قمة مسيرتنا».

وتابع: «كلّ كرة هي كفاح. كلّ كرة هي معركة. تشعر بأنك لن تحظى بخمس كرات سهلة طول المباراة. عليك أن تجهد، لإحراز كل نقطة، بصرف النظر عن الظروف».