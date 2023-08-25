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فيرستابن يتصدر التجربة الأولى لسباق هولندا لفورمولا 1

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 أغسطس 2023, 05:31 مساء
فيرستابن يتصدر التجربة الأولى لسباق هولندا لفورمولا 1
ماكس فيرستابن يقود سيارة فريق ريد بول خلال تجارب سباق هولندا اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 (رويترز)
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حقق الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول أفضل زمن، اليوم الجمعة، في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى الهولندي المقرر إقامته بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

فيرستابن يتفوق على ألونسو وهاميلتون
وحقق فيرستابن أفضل زمن للفة على مضمار زانتفورت لسباقات فورمولا 1 البالغ طوله 4259 مترًا، مسجلًا 1:11:852 دقيقة، متفوقًا على الإسباني فيرناندو ألونسو سائق أستون مارتين بفارق 0:278 ثانية، وعلى البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بفارق 0:373 ثانية، وفقا لما ذكرته الألمانية.

أما المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق فريق ريد بول الآخر، فقد احتل المركز الرابع، فيما قدم فريق وليامز أداءً قويًا حيث احتل سائقاه يأليكس ألبون ولوجان سارجنت المركزين الخامس والسابع على الترتيب.

واحتل تشارلز لوكلير وروبرت شوارتزمان سائقا فيراري المركزين السادس عشر والتاسع عشر على الترتيب.

وتوقفت التجارب الحرة لسباق هولندا لفورمولا 1 لوقت قصير قبل نحو 18 دقيقة من نهايتها بعد أن فقد نيكو هيلكنبرغ سائق هاس السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بالحواجز عند المنعطف الثالث عشر.

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ويتطلع فيرستابن إلى معادلة رقم قياسي بتحقيق الفوز التاسع على التوالي في سباقات فورمولا 1، وهو الإنجاز الذي حقق سائق ريد بول السابق سيبستيان فيتيل بطل العالم السابق أربع مرات

وحقق السائق المعتزل فيتيل الفوز في جميع السباقات التسعة الأخيرة في موسم 2013، ليحرز لقبه الرابع في بطولة العالم.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام لفئة السائقين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 حاليا بفارق 125 نقطة أمام زميله سيرجيو بيريز.

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