ماكس فيرستابن يفوز بالسباق الثامن على التوالي في فورمولا 1

القاهرة - بوابة الوسط

فاز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، اليوم الأحد، بسباق بلجيكا لسيارات فورمولا 1، وهو الفوز الثامن على التوالي للسائق الهولندي.

فيرستابن يقترب من حسم اللقب العالمي

وجاء سائق فريق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس في المركز الثاني، في حين جاء شارل لوكلير سائق فريق فيراري من موناكو في المركز الثالث في السباق الذي أقيم على حلبة سبا فرانكورشان، وفقا لوكالة «فرانس برس».

بهذا الفوز يواصل ماكس فيرستابن زحفه بقوة نحو لقبه العالمي الثالث على التوالي، بعدما وسع الفارق عن زميله في الفريق سيرخيو بيريس الى 125 نقطة.

وقال فيرستابن بعد الفوز بسباق بلجيكا لفورمولا 1: «كنت أدرك أننا نملك سيارة رائعة، لكن كان يتعين علي تحاشي أي مشكلة عند اللفة الأولى من السباق، وقمنا بجميع التحركات الصحيحة».

أما بيريس فقال: «كان السباق رائعًا بالنسبة إلى الفريق ككل. حققنا انطلاقة رائعة من خلال تجاوز شارل لوكلير، لكن ماكس كان أسرع مني وبالتالي لم يكن باستطاعتي فعل أي شيء».

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ويسيطر فريق ريد بول على بطولة الموسم الحالي بشكل مطلق بدليل فوزه في جميع السباقات.

وإذا نجح السائق الهولندي في الفوز بالسباق المقبل، فإنه سيعادل رقم الألماني سيباستيان فيتل الذي حققه العام 2013 عندما حقق الفوز في تسع سباقات متتالية.

وحقق فيرستابن أسرع توقيت في التجارب الرسمية، لكنه انطلق من المركز السادس لمعاقبته بالتراجع خمسة مراكز عند خط الانطلاق لقيامه بتغيير علبة السرعة في سيارته ليحل بدلًا منه لوكلير، لكن الأخير لم يصمد في صدارة السباق طويلًا.