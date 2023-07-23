فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا

القاهرة - بوابة الوسط

واصل بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، اليوم الأحد، هيمنته على بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، مانحًا فريق ريد بُل الفوز الثاني عشر على التوالي في إنجاز قياسي، وذلك بعد إنهائه سباق المجر في المركز الأول.

ريد بُل يحفاظ على سجله المثالي

وحافظ فيرستابن بذلك على السجل المثالي لفريق ريد بُل في الموسم الحالي وعزز صدارته لبطولة العالم، وفقا لـ«رويترز».

واحتل سائق فريق مكلارين البريطاني لاندو نوريس المركز الثاني، وخلفه سائق رد بُل سيرجيو بيريز الذي كان انطلق من المركز التاسع.

وبفوزه السابع على التوالي والتاسع هذا الموسم والرابع والأربعين في مسيرته، ابتعد ماكس فيرستابن بطل العالم خلال الموسمين الماضيين في صدارة الترتيب العام عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريس.

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ورفع فيرستابن رصيده في صدارة ترتيب السائقين إلى 281 نقطة، مقابل 171 نقطة لبيريس و139 نقطة لسائق فريق أستون مارتن بطل العالم السابق الإسباني فرناندو ألونسو الذي حل تاسعًا في سباق المجر.

وبالفوز الذي حققه فيرستابن اليوم يكون فريق ريد بُل قد حقق فوزه العشرين خلال آخر 21 سباقًا منذ يوليو الماضي، ليؤكد هيمنته المطلقة على بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، مبتعدًا في صدارة الصانعين برصيد 411 نقطة بفارق أكثر من مئتي نقطة عن فريق مرسيدس الذي يملك 203 نقاط.