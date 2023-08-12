دي فريس يترك سباقات فورمولا 1 ويتجه للدراسة

القاهرة - بوابة الوسط

قرر السائق الهولندي نك دي فريس ترك مجال سباقات سيارات فورمولا 1، والاتجاه إلى جامعة هارفارد، لدراسة نظم التفاوض والإدارة.

من فورمولا 1 إلى هارفارد

جاء هذا القرار في أعقاب خسارة دي فريس مقعده في فريق ألفا تاوري، الذي ينافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، لمصلحة الأسترالي دانييل ريكاردو.

وخاض السائق صاحب الـ28 عاما عشرة سباقات فقط في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، وسجل نقطة وحيدة قبل استبداله في الفريق المملوك لشركة ريد بول الشهر الماضي.

وقال دي فريس إلى موقع «ريسنج نيوز 365» على الإنترنت: «لم أدرس أبدا في حياتي من قبل. في الواقع لم أكمل حتى المدرسة الثانوية. لكن في سبتمبر سأحصل على دروس بجامعة هارفارد في التفاوض والإدارة. القليل من الدراسة مفيد، لأنني أحب ذلك الآن، ولدي بعض الوقت المتاح، إلى جانب الاهتمام بمعرفة أمور أخرى».

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وعمل دي فريس سائقا احتياطيا في فريق مرسيدس الذي يعمل رئيسه، توتو فولف، محاضرا زائرا في جامعة هارفارد.

وليس دي فريس السائق الوحيد في فورمولا 1 الذي يعود للدراسة، إذ أعلن نيكولاس لطيفي، سائق فريق وليامز السابق، الشهر الماضي، أنه سيبدأ التحضير للحصول على ماجستير إدارة الأعمال في لندن.