رئيس الاتحاد الإسباني يرفض الاستقالة بسبب «هيرموسو»

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس باعتذاره عن تقبيل جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الوطني للسيدات خلال الاحتفال بفوز منتخب إسبانيا ببطولة كأس العالم للسيدات 2023.

روبياليس لم يقبل اللاعبة من موقع قوة

وخلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد اليوم الجمعة، أكد روبياليس أنه لن يستقيل من منصبه كرئيس للاتحاد، بحسب وكالة «فرانس برس».

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ودافع روبياليس عن نفسه واعتبر أن تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على فمها بعد الفوز بلقب مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخ المنتخب كان أمرا عفوياً ومتبادلاً وتوافقياً، وأنه لم يفعل ذلك من موقع قوة استناداً إلى منصبه.

وأكد: «لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل.. هل أن قبلة سريعة بالتراضي ستكون كافية لإخراجي من هنا؟.. سأقاتل حتى النهاية».