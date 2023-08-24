تفاصيل صغيرة تفصل سيرخيو راموس عن الانضمام لغلطة سراي

القاهرة - بوابة الوسط

أصبح المدافع الإسباني سيرخيو راموس قريبا من الانتقال إلى الدوري التركي بعدما وجد نفسه خارج حسابات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

سيرخيو راموس استقر على الانتقال للدوري التركي

وكشفت جريدة «آس» الإسبانية اليوم الخميس، أن سيرخيو راموس استقر على الانتقال إلى نادي غلطة سراي التركي، بعدما توقفت مفاوضاته مع نادي بشكتاش.

وقالت الجريدة نفسها إن نادي غلطة سراي في طريقه لحل المشكلة التي نشبت مع سيرخيو راموس حول المقابل المادي الذي سيحصل عليه.

وأضافت: «يتبقى الاتفاق بين الجانبين على تفاصيل صغيرة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين عقب الوصول إلى صيغة نهائية بشأن الأمور المادية».

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يذكر أن سيرخيو راموس وهو أحد أساطير نادي ريال مدريد الإسباني، رحل عن باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم الماضي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الأميركي أو الدوري السعودي، بينما تعثرت مفاوضاته مع غلطة سراي في وقت سابق، قبل أن يعود النادي التركي ويقترب من ضم الدولي الإسباني في صفقة انتقال حر.