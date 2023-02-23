الإسباني سيرخيو راموس يعتزل اللعب دوليًّا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نجم باريس سان جيرمان سيرجيو راموس، اعتزاله بشكل نهائي اللعب للمنتخب الإسباني، وذلك بعد مسيرة حافلة استطاع خلالها أن يكون اللاعب الأكثر مشاركةً في تاريخ المنتخب الإسباني، والمدافع الأكثر تسجيلًا في تاريخ المنتخبات.

وكتب راموس عبر حسابه الرسمي على «انستغرام»: «لقد حان الوقت، حان الوقت لنقول وداعًا للمنتخب الوطني، عزيزنا الأحمر المثير. تلقيت هذا الصباح مكالمة من المدرب الحالي الذي أخبرني أنه لن يعتمد عليَّ، بغض النظر عن المستوى الذي يمكنني إظهاره أو كيف أواصل مسيرتي الرياضية»، وفقًا لموقع «يلا سبورت».

أرقام راموس مع المنتخب الإسباني

وخاض راموس 180 مباراة دولية، استطاع خلالها تسجيل 23 هدفًا، حاصدًا رفقة المنتخب الإسباني كأس العالم 2010، بالإضافة إلى كأس الأمم الأوروبية مرتين «يورو 2008» و«يورو 2012».

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وقال المدافع الإسباني الشهير أن رحلته الدولية قد انتهت، رغم أمله أن تكون أطول، وأن تنتهي بطعم أفضل، على قدم المساواة مع كل النجاحات التي حققها مع الأحمر، لكنه يعتقد أن «هذا المسار كان يستحق أن ينتهي بسبب قرار شخصي أولاً؛ لأن أدائي لم يكن على مستوى ما يستحقه فريقنا الوطني، ولكن ليس بسبب العمر أو لأسباب أخرى شعرت بها دون أن أسمعها».

وتابع سيرجيو راموس أنه يغادر قائمة منتخب بلاده «آخذًا معه ذكرياتاً لا تُمحى»، متابعا: «كل الألقاب التي ناضلنا من أجلها واحتفلنا بها معاً، والفخر الكبير بكوني اللاعب الإسباني الذي خاض أكبر عدد من المباريات، لقد جعلني هذا الدرع وهذا القميص وهؤلاء المشجعون جميعًا سعيداً، سأستمر في تشجيع بلدي من المنزل بعاطفة الشخص المتميز الذي استطاع بفخر تمثيله 180 مرة».