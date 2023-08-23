بشكتاش يعلن فشل المفاوضات مع سيرخيو راموس وتاليسكا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي بشكتاش التركي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، فشل مفاوضاته الهادفة إلى التعاقد مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس، ومع المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بشكتاش يشيد براموس وتاليسكا

وقال النادي التركي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي: «يود النادي أن يوضح في هذا البيان أموراً تتعلق بأندرسون تاليسكا وسيرخيو راموس، اللذين يتمتعان بمكانة مهمة في سوق كرة القدم العالمية بجودتهما والتي يرغب كلّ نادٍ وكل مدرب في رؤيتها في فريقهم».

وأضاف: «لقد جرى التواصل مع أندرسون تاليسكا وناديه وأيضاً مع سيرخيو راموس، ولكن جرى إنهاء المفاوضات معهما، مراعاة لمصالح نادينا بسبب الخلافات حول الأمور المالية».

- باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

- الإسباني سيرخيو راموس يعتزل اللعب دوليًّا

الجدير بالذكر أن بشكتاش دخل بالفعل في مفاوضات مع راموس لضمه بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده.

كما تواصل مع مسؤولي النصر للحصول على توقيع تاليسكا، لكن النادي التركي أكد فشل الصفقتين لأسباب مالية.