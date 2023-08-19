إنفانتيو بدون حماية أمنية في مونديال السيدات

القاهرة - بوابة الوسط

واجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عقبات في توفير حراسة شرطية لرئيسه جياني إنفانتينو خلال حضوره مباريات بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا، وذلك بعدما رفضت ولايتان تقديم الحماية الأمنية له، فيما وفرتها ولاية ثالثة له ولكن بمقابل مادي، وذلك على الرغم من منصبه الدولي وأهمية تواجده لحضور مباريات مونديال السيدات.

«فيفا» يطلب حماية إنفانتينو

وطلب «فيفا» توفير سيارة شرطة لحراسة إنفانتينو في ولايات كيونزلاند وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز، وجرى توفير السيارة لإنفانتينو فقط في نيو ساوث ويلز؛ حيث ستواجه إسبانيا إنجلترا في نهائي مونديال السيدات، بمقابل مادي، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وأصدرت شرطة كوينزلاند بيانًا قالت فيه: إنه تم رفض طلب «فيفا» بالتماشي مع تشريعات في أستراليا ونيوزيلندا، لأن ذلك الطلب سيسبب عوائق غير ضرورية في المجتمع.

من ناحيتها بررت شرطة ولاية فيكتوريا قرارها بأن هذا النوع من التأمين الشرطي مخصص فقط للأشخاص المحميين دوليًا.

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مع ذلك وافقت شرطة نيو ساوث ويلز على توفير هذه الخدمة بمقابل مادي خلال مونديال السيدات، لأن هذا الأمر مسموح به لديها في حالات معينة. ووفقًا لصفحة شرطة الولاية تتراوح قيمة هذه الخدمة من 34 إلى 44 دولارًا أستراليًا للساعة.

وطبقًا لجريدة «غارديان» البريطانية، فقد رفضت نيوزيلندا التي تشارك في تنظيم مونديال السيدات توفير سيارة تأمين تابعة للشرطة لإنفانتينو رئيس «فيفا».