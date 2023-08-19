السويد تحرز برونزية مونديال السيدات على حساب أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط

أحرزت السويد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للسيدات 2023 لكرة القدم، التي احتضنتها أستراليا ونيوزيلندا، بعدما تغلبت على أستراليا 2-صفر اليوم السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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وعلى ملعب استاد سونكورب بمدينة بريزبن الأسترالية، استهل المنتخب السويدي التسجيل بهدف للاعبة فريدولينا رولفو، سجلته من ضربة جزاء في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، أضافت كوسوفاره أسلاني الهدف الثاني للسويد في شباك أستراليا لتحسم المواجهة وتهدي بلادها المركز الثالث.

وتختتم منافسات مونديال السيدات غدا الأحد بالمباراة النهائية بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا على ملعب استاد أستراليا في سيدني.