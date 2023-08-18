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قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 05:59 مساء
قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي
مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الموسم الماضي (أرشيفية: الإنترنت)
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يدخل قطبا مدينة مانشستر، غدًا السبت، اختبارًا صعبًا مبكرًا في سباق المنافسة على اللقب بالموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يلتقي مانشستر سيتي فريق نيوكاسل، ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام في الجولة الثانية من المسابقة.

أقوى المواجهات بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي
ويتطلع كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد إلى مواصلة البداية الجيدة التي قدمها في الدوري الإنجليزي برغم المنافسة القوية التي تنتظره في هذه الجولة من المسابقة؛ حيث تعد المباراتان هما الأبرز والأقوى في الجولة الثانية، كونهما بين فرق جميعها مرشحة للمنافسة على اللقب أو على الأقل احتلال مركز متقدم في جدول المسابقة، وفقًا لتقرير وكالة أنباء الإمارات.

تمثل المباراتان امتدادًا للقاءات القمة المبكرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم التي بدأت بالمواجهة الصعبة بين تشيلسي وليفربول في الجولة الأولى، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

واستهل مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقبه في المسابقة بالفوز 3-0 على مضيفه بيرنلي في جولة الافتتاح هذا الموسم، فيما اختتم مانشستر يونايتد مباريات الجولة الأولى بالفوز 1-0 على وولفرهامبتون.

اختبار صعب لمانشستر سيتي
ويواجه مانشستر سيتي، غدًا، اختبارًا أكثر صعوبة؛ حيث يلتقي نيوكاسل الفائز بالمركز الرابع في المسابقة بالموسم الماضي، والذي افتتح مسيرته في الدوري هذا الموسم بفوز كبير 5-1 على أستون فيلا.

صراع مبكر على صدارة الدوري الإنجليزي
وبهذا ستكون المباراة بين الفريقين غدًا بمثابة صراع مبكر على الصدارة، كما ستشهد سباقًا فرديًا بين النرويجي إيرلنج هالاند (23 عامًا) مهاجم مانشستر سيتي والسويدي ألكسندر إيساك (23 عامًا) مهاجم نيوكاسل على صدارة قائمة هدافي المسابقة؛ حيث يقتسم اللاعبان الصدارة برصيد هدفين لكل منهما.

مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام
وفي مباراة أخرى سيكون مانشستر يونايتد أمام تحد صعب جديد في مواجهة توتنهام الذي أثبت وجوده خلال المواسم الماضية، ويتطلع للمنافسة بقوة على مركز متقدم في المسابقة هذا الموسم.

إلا أن كلًا الفريقين يواجه تحديًا داخليًا صعبًا أيضًا يتعلق بالناحية الهجومية لكل منهما؛ حيث افتقد توتنهام نجم هجومه الدولي هاري كين، الذي كان أحد أبرز وأهم نجوم الفريق في المواسم الماضية قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني الأسبوع الماضي، ووضح تأثر الفريق برحيله خلال التعادل مع برينتفورد 2-2 في الجولة الأولى.

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وفي المقابل أظهرت مباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون استمرار مشكلة الفريق الهجومية؛ حيث حقق الفوز بهدف نظيف وتوالت الفرص الضائعة من لاعبيه انتظارًا للمشاركة الأولى لمهاجمه الجديد الدنماركي راسموس هويلوند بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال فترة الإعداد مع فريقه السابق أتالانتا.

بقية مباريات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها، يلتقي ليفربول مع بورنموث وفولهام مع برينتفورد ويلتقي وولفرهامبتون مع برايتون غدًا السبت، وأستون فيلا مع إيفرتون وويستهام مع تشيلسي بعد غد الأحد، وكريستال بالاس مع أرسنال يوم الإثنين المقبل.

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