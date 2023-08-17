هالاند مرشح لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط

تواجد النرويجي إيرلينغ هالاند بين ثلاثة لاعبين من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

هالاند قدم أداء مذهلا

وقدم هالاند (23 عاماً) أداءً مذهلاً في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي، حيث سجل 52 هدفاً في كافة المسابقات، ليساعد مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، للفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وتواجد هالاند في قائمة مختصرة لنيل جائزة أفضل لاعب في إنجلترا مكونة من ستة لاعبين، تضم معه كيفين دي بروين وجون ستونز من مانشستر سيتي، بينما غاب لاعب ليفربول الدولي المصري محمد صلاح عن القائمة.

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وتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا أيضا لاعبين من آرسنال، الذي نافس مانشستر سيتي على لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة، وهما بوكايو ساكا ومارتين أوديغارد.

هاري كين مرشح للجائزة

وكان اللاعب الوحيد في القائمة من خارج مانشستر سيتي وآرسنال هو هاري كين، لاعب توتنهام السابق، الذي انتقل إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

وسجل هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، ثلاثين هدفاً في الموسم الماضي مع فريق توتنهام، حيث حل في المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري خلف هالاند الذي سجل 36 هدفاً.