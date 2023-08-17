ريال مدريد يعلن خضوع كورتوا لجراحة ناجحة

القاهرة - بوابة الوسط

خضع حارس مرمى فريق ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، لعملية جراحية اليوم الخميس، لعلاجه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، وهي الإصابة التي تعرض لها الخميس الماضي خلال أحد تدريبات الفريق.

أطباء الريال يشرفون على جراحة كورتوا

وأصدر نادي ريال مدريد بيانا ذكر فيه أن تيبو كورتوا خضع لجراحة ناجحة تحت إشراف أطباء النادي، مشيراً إلى أن الحارس البلجيكي سيبدأ عملية تعافي خلال الأيام المقبلة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية عن بيان النادي.

ووضعت إصابة كورتوا، ريال مدريد في أزمة لأنها جاءت قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد مباشرة، كما أصبح الأوكراني أندري لونين هو الحارس الوحيد في الفريق الأول، ما دفع النادي الإسباني إلى التعاقد مع الحارس الإسباني الدولي كيبا أريزابالاجا من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة.