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كورتوا يوجه أول رسالة للجماهير بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 11:55 صباحا
كورتوا يوجه أول رسالة للجماهير بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي
كورتوا (منصة إكس)
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تحدث حارس مرمى فريق ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا عن إصابته التي تعرض لها أخيرا بقطع في الرباط الصليبي.

كورتوا يسعى للعودة بشكل أقوى
وقال كورتوا في رسالة وجهها عبر منصة «إكس»، إنه لم يكن يخطر بباله أن يتعرض لمثل هذه الإصابات، إلا أنه حان الوقت لتقبل الأمر الواقع وفعل كل ما يلزم للتغلب على الإصابة والعودة بشكل أقوى.

وتعرض تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في أحد تدريبات فريق ريال مدريد استعدادا للموسم الجديد. توقعت تقارير إعلامية أن يمتد غياب كورتوا عن الملاعب لأشهر، ما يضع ريال مدريد في ورطة بسبب حاجته لحارس مرمى يستطيع سد فراغ الحارس البلجيكي المصاب.

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ووجه كورتوا الشكر لكل من دعموه خلال تلك الفترة الصعبة وقال إنه تلقى الكثير من الحب والتشجيع وهو ما يدفعه للتعافي بأسرع وقت ممكن.
 

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