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الرباط الصليبي يهاجم كورتوا ويبعده عن ريال مدريد قبل انطلاق الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 04:27 مساء
الرباط الصليبي يهاجم كورتوا ويبعده عن ريال مدريد قبل انطلاق الدوري الإسباني
كورتوا (أرشيفية إكس)
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، اليوم الخميس، أنه بعد الفحوصات التي أجريت على حارس المرمى تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، وقال بيان النادي: إن الحارس البلجيكي سيخضع لعملية جراحية في غضون الأيام المقبلة.

إصابة كورتوا خلال التدريب
وذكرت جريدة «ماركا» أن الحارس البلجيكي أصيب في تدريب الفريق الذي أداه اليوم وسقط أثناءه وغادر ملعب التدريب وهو يبكي، وتوقعت الجريدة أن يغيب كورتوا لفترة تتراوح بين خمسة وسبعة أشهر.

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ويتعين على ريال مدريد تحديد ما إذا كان سيخوض الموسم الكروي الجديد بالحارس الأوكراني البديل أندريه لونين، أو سيتعاقد مع حارس جديد في ظل الخيارات المتاحة حاليًا التي تشمل الإسباني ديفيد دي خيا الذي غادر مانشستر يونايتد.

واهتم ريال مدريد، الذي يحل ضيفًا على أتلتيك بلباو بعد غد السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، في فترات سابقة بالتعاقد مع دي خيا قبل أن يصبح كورتوا ركيزة مهمة في نجاحاته خلال السنوات الماضية.

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