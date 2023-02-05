كورتوا يلحق بهازارد في مسلسل إصابات ريال مدريد قبل مواجهة الأهلي المصري

القاهرة - بوابة الوسط

تتوالى الإصابات في صفوف ريال مدريد الإسباني قبل مواجهة الأهلي المصري، الأربعاء، في مدينة الرباط المغربية، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث تلقى الجهاز الفني للنادي الملكي بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضربة موجعة قبل مواجهة نظيره ريال مايوركا، الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

- ريال مدريد يفقد بنزيما وميليتاو أمام الأهلي المصري في مونديال الأندية

واشتكى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من آلام عضلية خلال إجراء عمليات الإحماء، وغادر أرض الملعب لإجراء فحص طبي، ليعلن الريال أن الحارس الأوكراني أندري لونين سيكون بديلا لكورتوا أمام مايوركا، كما سبق أن أعلن ريال مدريد إصابات عدة بين صفوفه في الأيام الماضية، آخرها البلجيكي إدين هازارد وكريم بنزيما وفيرلاند ميندي وإيدر ميليتاو.

وكشفت جريدة «موندو ديبورتيفو» أن بنزيما وميليتاو سيغيبان عن مباراتي ريال مايوركا في الدوري الإسباني، والأهلي الأربعاء في كأس العالم للأندية، كما أشارت إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي، السبت، بعد أن حصلا على راحة من التدريبات أثبتت أن بنزيما يعاني من حمل زائد، بينما يعاني ميليتاو من إصابة عضلية في الساق اليمنى.

ويسعى ريال مدريد إلى التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه لتعزيز رقمه كأكثر الفرق فوزًا بلقب مونديال الأندية، لكن نجمي الملكي كريم بنزيما وإيدير ميليتاو أثارا الشكوك حول مشاركتهما مع الفريق في البطولة، بعد تعرضهما للإصابة خلال مباراة الفريق ضد فالنسيا الخميس، والمؤجلة من الجولة 17 للدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».