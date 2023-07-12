لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

في إطار مشروعه لإعادة بناء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع المدير الفني الجديد للفريق الباريسي، الإسباني لويس إنريكي، طلبًا صعبًا للغاية أمام رئيس النادي ناصر الخليفي، قد يصل إلى درجة المستحيل.

كورتوا بدلا من دوناروما

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن لويس إنريكي طالب الخليفي بضرورة التعاقد مع حارس مرمى فريق ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، ليكون إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق خلال المواسم المقبلة بدلًا من الحارس دوناروما.

وقالت جريدة «ديفينسا سنترال» الإسبانية إن طلب لويس إنريكي يأتي في إطار مساعيه لإعادة بناء فريق باريس سان جيرمان من الصفر، وأنه يحظى بدعم كامل من القطري ناصر الخليفي في هذا الشأن.

وبرر إنريكي طلبه التعاقد مع كورتوا بأنه حارس مميز ومن بين الأفضل في العالم، كما أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بأن تصديات كورتوا الحاسمة كانت أحد الأسباب التي منحت ريال مدريد الألقاب خلال السنوات الماضية.

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إلا أن جريدة «ديفينسا سنترال» أكدت أن طلب لويس إنريكي بالتعاقد مع تيبو كورتوا سيصطدم بجدار صلب للغاية وهو رفض ريال مدريد التخلي عن حارسه مهما كانت الإغراءات.

وقالت إن كورتوا يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2026، والنادي لا يريد استقبال عروض من أندية أخرى للتعاقد مع حارسه الأساسي، هذا فضلا عن التوتر الشديد في علاقة ناديي باريس سان جيرمان وريال مدريد على خلفية مساعي النادي الإسباني للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، والدور الذي لعبته إدارة النادي الباريسي عبر السنين في إفشال تلك المساعي.