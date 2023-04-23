حارس الريال لم يفرط في لقب الدوري رغم ابتعاد برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

رغم الفارق الكبير مع متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم برشلونة، كشف البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أنه لا يزال مؤمنًا بإمكانية فريق العاصمة الدفاع عن لقبه.

ويتقدم برشلونة بفارق ثماني نقاط على ريال مدريد وله مباراة قوية يخوضها الأحد أمام ضيفه أتلتيكو مدريد ضمن الجولة 30 من الدوري، حسب «فرانس برس».

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قال كورتوا لمنصة «دازون» للبث التدفقي إنه لا يزال مؤمنًا بفرصة إحراز لقب الليغا «طالما هناك حظوظ حسابية».

تابع الحارس (30 عامًا) بعد فوز ريال على ضيفه سلتا فيغو بهدفين نظيفين السبت في ملعب سانتياغو برنابيو «سنقاتل حتى المباراة الأخيرة، حتى تصبح الحسابات مستحيلة. نأسف لخسارة هذا الكم من النقاط، لكن مع التنافس في دوري أبطال أوروبا قد تحصل هكذا أمور».

كورتوا وأصدقاؤه يملكون رغبة الفوز

أردف «نرغب الآن بالفوز في المباريات الثلاث المقبلة، ومع خوض نهائي الكأس، سنرى في أي ظرف سنكون».

أضاف الحارس العملاق «نريد الفوز بسبب الفارق وكي نشعر بالارتياح قبل دوري الأبطال»، حيث بلغ الفريق الملكي نصف النهائي بمواجهة نارية مع مانشستر سيتي الإنجليزي في مايو المقبل.

في المقابل، خسر برشلونة الطامح للقب أول منذ 2019 في الدوري، أربع نقاط في مباراتين تواليًا، بتعادله سلباً مع جيرونا وخيتافي.