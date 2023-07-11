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المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان: مبابي عظيم لكن ليس قائدا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 08:17 صباحا
المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان: مبابي عظيم لكن ليس قائدا
البرازيلي ليوناردو في اليمين ومبابي في اليسار. (أرشيفية : الإنترنت)
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اعتبر المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان البرازيلي ليوناردو ناسيمنتو دي أراوجو، أنه من أجل مصلحة النادي، حان الوقت لرحيل كيليان مبابي، مشيراً إلى عدم أهمية الطريقة التي سيرحل بها.

وفي تصريحات لجريدة «ليكيب» الفرنسية، أضاف ليوناردو، الذي أُقيل من منصب المدير الرياضي بالنادي الباريسي في مايو 2021 في سياق توتر علاقته مع المهاجم الفرنسي، إلى أن باريس سان جيرمان كان موجودًا قبل كيليان مبابي وسيبقى من بعده، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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وأضاف «لقد قضى ست سنوات في باريس وفي تلك المواسم الستة فازت خمسة أندية مختلفة بدوري أبطال أوروبا. لم يكن مبابي بين صفوف أي منها. هذا يعني أنه من الممكن تمامًا الفوز بهذه المسابقة بدونه».

وأكد ليوناردو أنه «من خلال سلوكه في العامين الماضيين، أظهر مبابي أنه لا يزال غير قادر على قيادة فريق بشكل حقيقي».
واعتبر المدير الرياضي السابق، الذي تولى مسؤولية تشكيل الفريق الباريسي بين عامي 2011 و2013، ثم بين 2019 و2021، أن صاحب الـ24 عاماً «لاعب عظيم لكنه ليس قائداً. هو هداف كبير لكنه ليس مبدعاً. من الصعب أن تبني فريقاً حوله».

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