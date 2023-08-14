ريال مدريد يضم الحارس «كيبا» من تشيلسي بديلا لـ«كورتوا»

القاهرة - بوابة الوسط

تعاقد ريال مدريد الإسباني مع مواطنه الحارس الدولي كيبا أريسابالاغا من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد وفق ما أعلن، الإثنين.

يأتي هذا تعويضا لغياب البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة ستبعده عن معظم فترات الموسم الحالي، حسب «فرانس برس».

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وأفاد البيان الصحفي باتفاق ريال مدريد وتشيلسي على إعارة اللاعب كيبا أريسابالاغا حتى 30 يونيو 2024.

وتعرض كورتوا (28 عاما)، وهو الحارس الأساسي للفريق الإسباني، لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال التدريبات الخميس وسيخضع لجراحة في الأيام المقبلة.

وتحدث حارس مرمى فريق ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا عن إصابته التي تعرض لها أخيرا بقطع في الرباط الصليبي.

كورتوا: حان الوقت لتقبل الأمر والتغلب على الإصابة

وقال كورتوا في رسالة وجهها عبر منصة «إكس»، إنه لم يكن يخطر بباله أن يتعرض لمثل هذه الإصابات، إلا أنه حان الوقت لتقبل الأمر الواقع وفعل كل ما يلزم للتغلب على الإصابة والعودة بشكل أقوى.

غياب لأشهر يهدد الحارس الأساسي للنادي الملكي

وتعرض تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في أحد تدريبات فريق ريال مدريد استعدادا للموسم الجديد.



توقعت تقارير إعلامية أن يمتد غياب كورتوا عن الملاعب لأشهر، ما يضع ريال مدريد في ورطة بسبب حاجته لحارس مرمى يستطيع سد فراغ الحارس البلجيكي المصاب.

ووجه كورتوا الشكر لكل من دعموه خلال تلك الفترة الصعبة وقال إنه تلقى الكثير من الحب والتشجيع وهو ما يدفعه للتعافي بأسرع وقت ممكن.