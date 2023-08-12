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أستراليا تهزم فرنسا وتبلغ نصف نهائي مونديال السيدات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 12:36 مساء
أستراليا تهزم فرنسا وتبلغ نصف نهائي مونديال السيدات
فرحة اللاعبات الأستراليات بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم (أ ف ب)
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تأهل منتخب أستراليا نصف نهائي بطولة كأس العالم للسيدات في كرة القدم، للمرة الأولى في تاريخ، في إنجاز تاريخي لسيدات أستراليا بمونديال السيدات.

التأهل لنصف نهائي مونديال السيدات لركلات الترجيح
جاء تأهل المنتخب الأسترالي نصف نهائي بطولة كأس العالم للسيدات عقب فوزه على نظيره الفرنس بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادل المنتخبين في الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف السبت في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، في مدينة بريزبين الأسترالية.

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وخلال ركلات الترجيح أهدرت لاعبات فرنسا أربع ركلات ترجيحية مقابل إهدار الأستراليات ثلاث ركلات، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويواجه منتخب أستراليا في نصف النهائي الفائز في المباراة التي تجمع بين منتخبي إنجلترا وكولومبيا في مباراة تقام في وقت لاحق في مدينة سيدني الأسترالية.

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