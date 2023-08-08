فرنسا تضرب موعدًا مع أستراليا بعد إنهاء مغامرة المغرب في مونديال السيدات

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى منتخب فرنسا مغامرة نظيره المغربي في كأس العالم للسيدات في كرة القدم بفوزه الساحق عليه (4-صفر)، الثلاثاء، في إديلايد في طريقه إلى ربع النهائي، حيث سيواجه أستراليا إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة.

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وسجلت كنزة دالي (15) وكاديدياتو دياني (20) وأوجيني لو سومير (23 و70) أهداف فرنسا، وتواجه فرنسا أستراليا، السبت المقبل في بريزبين، حسب «فرانس برس».

كولومبيا في ربع نهائي مونديال السيدات على حساب جامايكا

وضمن المنتخب الكولومبي مكانه في الدور ربع النهائي بنهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بعدما فاز على نظيره الجامايكي بهدف دون رد في ملبورن بأستراليا، ليبلغ هذا الدور الذي سيلتقي فيه نظيره الإنجليزي، بطل أوروبا، الذي فاز على نيجيريا بركلات الترجيح.

سجّلت القائدة كاتالينا أوسمي هدف الفوز في المواجهة التي جمعت المنتخبين في دور الـ16، بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني، لتفوز كولومبيا للمرة الأولى في تاريخها بمباراة ضمن الأدوار الإقصائية.