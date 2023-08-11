يجمعه مع زوكربيرغ.. إيلون ماسك يكشف تفاصيل نزال «المحاربون»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الملياردير إيلون ماسك، مالك شركة «تسلا» وموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تفاصيل نزال الفنون القتالية المختلطة الذي سيجمعه بالأميركي مارك زوكربيرغ، مالك مجموعة «ميتا» للتواصل الاجتماعي.

تفاصيل نزال ماسك وزوكربيرغ

قال ماسك إنه جرى الاستقرار على إطلاق اسم «المحاربون» على النزال المرتقب، وذلك تشبيها باسم الفيلم الأميركي الشهير «The Gladiator» الذي يعني «المحاربين»، مضيفا أن النزال سيجري في إيطاليا، حسبما نقلت جريدة «البيان» الإماراتية اليوم الجمعة.

وأشار ماسك، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إلى أن نزاله مع مارك زوكربيرغ لن يكون برعاية اتحاد الفنون القتالية المختلطة (UFC)، وإنما سيجري تمويله بالكامل عبر شركتيهما «إكس» و«ميتا»، وأن الهدف منه هو إحياء التاريخ الإيطالي العريق.

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وكشف ماسك أنه تحدث مع رئيس الوزراء ووزير المجتمع الإيطاليين، وهما مستعدان لتقديم موقع تراثي تاريخي متميز لإقامة النزال فيه، مؤكداً أن كل التفاصيل ستكون معلنة وواضحة.

وأوضح الملياردير الأميركي أن اللقاء سيجري بثه على الهواء مباشرة عبر منصات عملاقي التواصل الاجتماعي من العاصمة الإيطالية روما، وأن تاريخ النزال وتوقيته سيعلنان قريبا، بعد الانتهاء من كل التفاصيل المتعلقة به.