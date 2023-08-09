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الهلال السعودي يتخطى الشباب ويواجه النصر في نهائي البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 10:05 مساء
الهلال السعودي يتخطى الشباب ويواجه النصر في نهائي البطولة العربية
محمد كنو يسجل الهدف الأول للهلال في شباك الشباب (حساب البطولة العربية على فيسبوك)
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تأهل الهلال السعودي إلى المباراة النهائية للبطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية) لكرة القدم، بعدما تغلب على مواطنه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الدور نصف النهائي، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

نهائي ساخن بين الغريمين
بهذا الفوز، سيواجه الهلال في المباراة النهائية غريمه التاريخي فريق النصر، الذي سبق الهلال في التأهل لنهائي البطولة العربية بفوزه على الشرطة العراقي في نصف النهائي.

تقدم الهلال بهدف مبكر أحرزه محمد كنو في الدقيقة التاسعة، ثم أحرز مالكوم دي أوليفييرا الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 48، قبل أن يقلص الكولومبي جوستافو كويار الفارق بهدف في الدقيقة 56، واختتم عبدالله الحمدان ثلاثية الهلال في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الهلال، وتأهله للمباراة النهائية للبطولة العربية التي ستقام السبت المقبل.

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وقد شهدت مباراة اليوم طرد عبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال، في الدقيقة الخامسة والعشرين، وهو الطرد الذي لم يتمكن الشباب من استغلاله في إدراك التعادل.

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