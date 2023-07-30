بغداد بونجاح مهاجم السد يعتذر لمشجعي الهلال السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد بالاعتذار لمشجعي نادي الهلال السعودي بعدما تحمس بشكل زائد عقب تسجيل هدف لفريقه في مباراة انتهت بفوز الفريق القطري 3-2 في البطولة العربية للأندية اليوم الأحد.

سبب غضب الجماهير من بغداد

وأدرك بونجاح التعادل للسد قبل الاستراحة بضربة رأس من مدى قريب، ثم ذهب للاحتفال أمام مشجعي الهلال المتحمسين في الملعب، وأشار بعلامة الصمت، ما تسبب في غضب بعض اللاعبين والجماهير، بحسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

وخلال الخروج من الملعب بعد الشوط الأول، بدا أن بونجاح يحاول الاعتذار للمشجعين، وهو ما فعله أيضا زميله حسن الهيدوس.

وقال بونجاح الذي صنع هدف فوز السد في الوقت بدل الضائع لزميله البديل جونزالو بلاتو: «اعتذرت للجماهير وتحمست زيادة. أعتذر لجمهور الهلال وهو صاحب قاعدة جماهيرية كبيرة وسجلت في وقت حساس وتحمست».

وأضاف بغداد بونجاح في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «اليوم مباراة كنا نعرف أننا سنواجه فريقا.. من أحسن الفرق الآسيوية والعربية وعرفنا كيف نقف ونغلق المساحات».

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وأكد المهاجم الجزائري: «نفذنا المطلوب ولم نجعل الكرة تصل إلى الجانبين، وحاولنا شن هجمات مرتدة وكان تركيزنا عاليا حتى آخر دقيقة».

وأصبح رصيد السد القطري بعد الفوز على الهلال السعودي أربع نقاط ليقفز إلى صدارة المجموعة الثانية في البطولة العربية، متقدما بفارق نقطتين عن الأهلي طرابلس والوداد المغربي بعد تعادلهما 1-1 اليوم أيضا، بينما يتذيل الهلال المجموعة وله نقطة وحيدة.

وفي الجولة الثالثة التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، يلعب السد القطري مع الأهلي طرابلس، بينما سيصطدم الهلال السعودي بالوداد المغربي.