السد القطري يباغت الهلال السعودي ويتغلب عليه 3-2 بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

خطف السد القطري فوزًا ثمينًا على الهلال السعودي بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم»، المقامة حاليًا في السعودية.

الفوز في الوقت القاتل

تقدم الهلال عن طريق ميشال ديلغادو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك بغداد بونجاح التعادل للسد في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 51 سجل طارق سلمان الهدف الثاني للسد، قبل أن يدرك سالم الدوسري التعادل للهلال في الدقيقة 68 من ضربة جزاء، وفقا للوكالة الألمانية.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل السد الهدف الثالث عن طريق غونزالو بلاتا.

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بهذا الفوز رفع السد القطري رصيده إلى أربع نقاط، بفارق نقطتين عن الوداد المغربي والأهلي طرابلس ولكل منهما نقطتان من تعادلين، فيما يحتل الهلال المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة فقط من تعادله مع الأهلي طرابلس في الجولة الأولى من البطولة العربية.