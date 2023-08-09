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رونالدو يقود النصر إلى نهائي البطولة العربية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 08:19 مساء
رونالدو يقود النصر إلى نهائي البطولة العربية (فيديو)
رونالدو يحتفل بهدفه في مرمى الشرطة العراقي (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)
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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي إلى المباراة النهائية من البطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية) لكرة القدم، بعدما سجل هدف فوز فريقه الوحيد على الشرطة العراقي في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، وذلك من ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة.

نهائي سعودي خالص
بهذا الفوز، تأكد أن طرفي المباراة النهائية سيكونان من السعودية، حيث ينتظر النصر الفائز من مواجهة الهلال والشباب التي ستقام مساء اليوم أيضا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقد نجح رونالدو في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 عبر ركلة جزاء حصل عليها السنغالي ساديو ماني، ليرفع قائد البرتغال رصيده إلى أربعة أهداف، تصدر بها قائمة هدافي البطولة منذ بداية دور المجموعات.

بداية قوية للنصر
بدأ النصر المباراة بقوة، وهدد رونالدو وماني مرمى الشرطة خلال الدقائق العشر الأولى بتسديدتين مرتا بعيدا عن الحارس أحمد باسل.

وألغت تقنية التسلل الآلي هدفاً لرونالدو في الدقيقة 31، وبعدها بثلاث دقائق ردت العارضة تسديدة للبرازيلي أليكس تيليس، لاعب النصر. كما سدد رونالدو، غير المراقب، أعلى العارضة قرب نهاية الشوط الأول.

واستمر التحفظ الدفاعي للشرطة بعد الاستراحة، ولم يهدد مرمى الحارس نواف العقيدي.

هدف ضائع في بداية الشوط الثاني
بعد ست دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، كاد رونالدو يمنح التقدم للنصر، بعدما تلقى تمريرة منخفضة من سلطان الغنام، لكنه أطلق تسديدة ضعيفة من مدى قريب تصدى لها باسل.
وراوغ ماني مدافعي الشرطة قبل أن يسدد أعلى العارضة من داخل منطقة الجزاء قبل 20 دقيقة من النهاية، وبعدها احتسب حكم الفيديو ركلة جزاء للنصر إثر عرقلة فيصل جاسم المهاجم السنغالي، نفذها رونالدو بنجاح، بعدما سدد على يسار حارس الشرطة العراقي الذي اتجه للزاوية الأخرى.

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وتدخل حكم الفيديو المساعد قبل دقائق من النهاية. لكن حكم الساحة قرر عدم وجود مخالفة على أحمد يحيى، لاعب الشرطة، تجاه ماني في منطقة الجزاء.

كما أنقذ حارس مرمى الفريق العراقي ضربة رأس من رونالدو من مدى قريب قبل دقيقتين من النهاية. وبعدها مباشرة، انفرد أحمد فرحان بمرمى النصر في أول فرصة للشرطة في المباراة. لكن العقيدي أنقذ تسديدته ببراعة.

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