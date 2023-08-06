نجم التنس ألكاراز: أنا مدريدي.. وأتمنى رؤية مبابي بقميص الريال

القاهرة - بوابة الوسط

قال لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز إنه يتمنى رؤية لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي بقميص ريال مدريد، وذلك على هامش مشاركته في بطولة كندا المفتوحة، التي سيخوض مباراته الأولى فيها الأربعاء المقبل.

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واعترف ألكاراز بأنه من مشجعي ريال مدريد، معبرا عن رغبته في أن ينتهي المطاف بـ«مبابي» بين جدران النادي الملكي، حسب وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).

وقال: «أي مشجع مدريدي يتمنى رؤية مبابي في ريال مدريد. إنه من أفضل لاعبي العالم حالياً، ويريده الجميع».

وأضاف نجم التنس الإسباني: «أتمنى أن نقرأ خبر انتقاله رسمياً إلى ريال مدريد. سيروقني هذا الأمر جداً».