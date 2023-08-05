ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي

القاهرة - بوابة الوسط

نفى نادي ريال مدريد الإسباني شائعات عن قرب استقالة فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

شائعات موجهة حسب المصالح

وقال النادي، اليوم السبت، إن الشائعات المنشورة في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي غير صحيحة تمامًا وموجهة حسب المصالح وليست لها صلة بالواقع.

كما نفى النادي أيضًا شائعات تحدثت عن إطلاق اسم بيريز على ملعب التدريبات في بالديبيباس شمال شرق مدريد.

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يذكر أن بيريز (76 عامًا) يترأس أيضا شركة البناء «إيه سي إس» الإسبانية، ويقود النادي «الملكي» بشكل مستمر منذ يونيو 2009 في ولايته الثانية لرئاسته للنادي؛ حيث كان لبيريز ولاية أولى في رئاسة ريال مدريد خلال الفترة ما بين 2000 وحتى 2006.

يأتي انتشار تلك الشائعات في وقت يخطط فيه فلورنتينو بيريز إلى إبرام صفقة كبرى بضم الفرنسي كيليان مبابي دون مقابل في محاولة لتدعيم فريق كرة القدم بأحد أفضل وأهم اللاعبين في العالم.